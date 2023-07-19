ヤクルト本社のロゴ

ヤクルト本社は１９日、米国で２番目の工場の建設を計画していると発表した。米国での需要増加に対応する狙い。同社の米国子会社と、ジョージア州バートウ郡、同カータースビル市共同経済開発局の３者で工場の用地取得に向けた覚書を締結。２０２６年の稼働を目指しており、投資規模は約３億５００万ドル（１ドル＝１３９円換算で約４２０億円）を想定している。