【シリコンバレー時事】米西部オレゴン州ポートランドの路上で６月、在ポートランド領事事務所の吉岡雄三総領事がホームレスに突き飛ばされ、負傷していたことが１８日、分かった。地元紙が報じた。吉岡総領事は路面に頭を打ち、切り傷を負ったという。