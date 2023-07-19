駐ポートランド総領事負傷 ホームレスが襲撃―米オレゴン州
2023年07月19日11時42分
【シリコンバレー時事】米西部オレゴン州ポートランドの路上で６月、在ポートランド領事事務所の吉岡雄三総領事がホームレスに突き飛ばされ、負傷していたことが１８日、分かった。地元紙が報じた。吉岡総領事は路面に頭を打ち、切り傷を負ったという。
駐ポートランド総領事負傷 ホームレスが襲撃―米オレゴン州
2023年07月19日11時42分
【シリコンバレー時事】米西部オレゴン州ポートランドの路上で６月、在ポートランド領事事務所の吉岡雄三総領事がホームレスに突き飛ばされ、負傷していたことが１８日、分かった。地元紙が報じた。吉岡総領事は路面に頭を打ち、切り傷を負ったという。
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