首相動静（７月１９日）
2023年07月19日11時42分
午前１１時１５分、中東３カ国歴訪を終え、政府専用機で羽田空港着。
午前１１時３５分、同空港発。
首相動静（７月１９日）
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相「断じて容認できず」 北朝鮮ミサイル(07/19 13:21)
岸田首相、情報収集・分析を指示 帰国中の専用機から―北朝鮮ミサイル(07/19 12:14)
マイナ別人振り込みで注意喚起 埼玉で、全国初の事例―政府(07/19 12:02)
首相動静（７月１９日）(07/19 11:42)
岸田首相が帰国(07/19 11:21)
北朝鮮、短距離弾道ミサイル２発発射 米韓の核抑止協議に反発か(07/19 11:20)
日米韓が経済安保対話 宇宙、ＡＩなど協議(07/19 11:19)
社会保障、自然増５０００億円規模 少子化・賃上げに「特別枠」―概算要求(07/19 08:50)
岸田首相、中東と関係再構築 産業多角化に貢献、中国警戒(07/19 08:25)
岸田首相が帰国の途(07/19 01:22)
首相動静（７月１８日）(07/19 01:21)
処理水、中国に科学的議論要求 内閣改造「何も決めず」―岸田首相(07/18 23:45)
ＬＮＧ市場安定へ協力 日カタール首脳が会談(07/18 23:21)
大雨被害、激甚災害指定を検討 岸田首相(07/18 23:02)
日米韓首脳会談、８月に 安保協力など議論―韓国高官(07/18 22:11)
１２市町で自主返納９７枚 ６月、マイナカード調査―総務省(07/18 21:22)
徳永氏除名を正式決定 立民(07/18 18:59)
候補者調整「全ては必要ない」 立民・岡田幹事長(07/18 18:13)
自民安倍派、２０日の協議先送り 新体制、集約見通せず(07/18 17:55)
大阪ＩＲ開業「２９年は困難」 政府の認定遅れ影響―吉村知事(07/18 17:54)
衆院選に２新人 立民(07/18 17:43)
子どもの感染症に注意を 松野官房長官(07/18 17:18)
自民、激甚災害の早期指定を要望 大雨「見切り発車でも」(07/18 16:50)
共産・小池氏、予算委集中審議を要求 マイナ問題で(07/18 16:44)
中国艦５隻、対馬海峡通過 ロシアと共同演習か―防衛省(07/18 15:40)
人事停滞、外交でも 上院に大使承認要求―「敵利する」と警告・米国務長官(07/18 14:32)
山口公明代表、東南アジア３カ国訪問へ(07/18 12:52)
自民・佐藤ゆかり氏が引退表明 候補差し替えに反発(07/18 12:36)
国交相ポスト「党にとって重要」 山口公明代表(07/18 12:32)
故羽佐間重彰氏に従三位(07/18 12:09)