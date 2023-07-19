ＳＢＩホールディングスは１９日、ヘッジファンドなどのオルタナティブ資産を運用する投資信託の個人投資家への提供に向け、英大手資産運用会社マン・グループと基本合意したと発表した。９月にも合弁会社を設立し、年明けにも商品提供を開始。３年で運用残高５０００億円を目指す。