ダニエルは１回戦敗退 男子テニス
2023年07月19日07時19分
男子テニスのスイス・オープンは１８日、スイスのグシュタートで行われ、シングルス１回戦でダニエル太郎（エイブル）はペドロ・カチン（アルゼンチン）に４―６、１―６で敗れた。（時事）
ダニエルは１回戦敗退 男子テニス
2023年07月19日07時19分
男子テニスのスイス・オープンは１８日、スイスのグシュタートで行われ、シングルス１回戦でダニエル太郎（エイブル）はペドロ・カチン（アルゼンチン）に４―６、１―６で敗れた。（時事）
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