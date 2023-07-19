【共通ニュース】

◆処理水「科学的議論を」 首相、中国に要求

◆保険金不正「上司の指示」 ビッグモーター 組織的疑い 国交省調査へ

◆Ｇ２０ 経済減速懸念を共有 共同声明６連続見送り 財務相会議

◆気候変動 米中で協力 ケリー特使・中国首相会談

◆藤井 棋聖戦４連覇 初の永世資格へあと「１」

◆近ツー静岡でも逮捕 過大請求２億２４００万円詐取容疑

◆「死刑になるため計画」 京王線襲撃 被告が供述

◆食事与えず 娘入退院４３回 大阪 共済金詐取容疑 母逮捕

◆リニア認可 取り消し認めず 東京地裁 沿線住民の請求棄却

〔日経〕

◆国内小売りの７割、値上げ 今年度、衣料・雑貨にも波及(1)

◆人への投資 予算特別枠 今夏の概算要求 賃上げ・学び直し促す(1)

◆荷主・運送業者の取引監視 国交省 全国に「トラックＧメン」(5)

◆米医療保険代理店を買収 東京海上、海外事業を拡大(8)

◆メタ、生成ＡＩを開放 マイクロソフトと提携 クラウド通じ 企業の利用促す(15)

◆ローム、東芝買収に３０００億円 出資と優先株 パワー半導体 協業へ(15) （続）