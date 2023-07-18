横田慎太郎さん死去 元プロ野球阪神外野手、２８歳
2023年07月18日21時58分
横田 慎太郎さん（よこた・しんたろう＝元プロ野球阪神外野手）１８日午前５時４２分、脳腫瘍のため死去。２８歳。鹿児島県出身。葬儀の詳細は未定。喪主は父で元プロ野球ロッテ外野手の真之（まさし）さん。
鹿児島実高からドラフト２位で１４年に阪神入団。１７年に脳腫瘍が見つかり、闘病生活を送った。１８年から育成選手となったが、実戦復帰はかなわず１９年限りで引退した。
横田慎太郎さん死去 元プロ野球阪神外野手、２８歳
2023年07月18日21時58分
横田 慎太郎さん（よこた・しんたろう＝元プロ野球阪神外野手）１８日午前５時４２分、脳腫瘍のため死去。２８歳。鹿児島県出身。葬儀の詳細は未定。喪主は父で元プロ野球ロッテ外野手の真之（まさし）さん。
鹿児島実高からドラフト２位で１４年に阪神入団。１７年に脳腫瘍が見つかり、闘病生活を送った。１８年から育成選手となったが、実戦復帰はかなわず１９年限りで引退した。
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