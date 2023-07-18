【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３８円台前半に上昇した。正午現在は１３８円２２～３２銭と、前日午後４時比８４銭の円高・ドル安。