１回戦は細川―中村剛など 本塁打競争組み合わせ―プロ野球球宴
2023年07月18日19時44分
マイナビオールスターゲームで行われる本塁打競争の１回戦組み合わせが１８日に発表され、１９日（バンテリンドームナゴヤ）は細川（中日）―中村剛（西武）と牧（ＤｅＮＡ）―杉本（オリックス）、２０日（マツダスタジアム）には岡本和（巨人）―柳田（ソフトバンク）と宮崎（ＤｅＮＡ）―万波（日本ハム）の対戦が組まれた。それぞれの勝者は準決勝に進む。
１回戦は細川―中村剛など 本塁打競争組み合わせ―プロ野球球宴
2023年07月18日19時44分
マイナビオールスターゲームで行われる本塁打競争の１回戦組み合わせが１８日に発表され、１９日（バンテリンドームナゴヤ）は細川（中日）―中村剛（西武）と牧（ＤｅＮＡ）―杉本（オリックス）、２０日（マツダスタジアム）には岡本和（巨人）―柳田（ソフトバンク）と宮崎（ＤｅＮＡ）―万波（日本ハム）の対戦が組まれた。それぞれの勝者は準決勝に進む。
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