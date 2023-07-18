ロシア艦４隻、中国と日本海演習へ出港
2023年07月18日18時26分
ロシア国防省は１８日、日本海で今月実施される中ロ海上合同軍事演習「北部・連合２０２３」に参加するため、太平洋艦隊の４隻が母港の極東ウラジオストクを出発したと発表した。
発表によると、ロシア海軍から大型対潜艦「アドミラル・トリブツ」、同「アドミラル・パンテレエフ」の２隻と警備艦２隻が参加。中国海軍の５隻も数日前に山東省青島を出港し、演習海域に向かっているという。
ロシア艦４隻、中国と日本海演習へ出港
2023年07月18日18時26分
ロシア国防省は１８日、日本海で今月実施される中ロ海上合同軍事演習「北部・連合２０２３」に参加するため、太平洋艦隊の４隻が母港の極東ウラジオストクを出発したと発表した。
発表によると、ロシア海軍から大型対潜艦「アドミラル・トリブツ」、同「アドミラル・パンテレエフ」の２隻と警備艦２隻が参加。中国海軍の５隻も数日前に山東省青島を出港し、演習海域に向かっているという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル