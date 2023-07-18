ミズノ、医療事業を強化 ２５年に売り上げ５億円目標
2023年07月18日18時07分
ミズノは１８日、２０年度に参入した医療事業を強化し、２０２５年度の売り上げ規模を２２年度の５倍に当たる約５億円に引き上げると発表した。新たに医療従事者向けに環境に配慮したメディカルウエアを開発し、２０日から発売する。
ミズノ、医療事業を強化 ２５年に売り上げ５億円目標
2023年07月18日18時07分
ミズノは１８日、２０年度に参入した医療事業を強化し、２０２５年度の売り上げ規模を２２年度の５倍に当たる約５億円に引き上げると発表した。新たに医療従事者向けに環境に配慮したメディカルウエアを開発し、２０日から発売する。
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