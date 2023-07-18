ミズノは１８日、２０年度に参入した医療事業を強化し、２０２５年度の売り上げ規模を２２年度の５倍に当たる約５億円に引き上げると発表した。新たに医療従事者向けに環境に配慮したメディカルウエアを開発し、２０日から発売する。