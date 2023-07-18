徳永氏除名を正式決定 立民
2023年07月18日18時59分
立憲民主党は１８日の常任幹事会で、徳永久志衆院議員（比例代表近畿ブロック）が提出した離党届を受理せず、除籍（除名）処分とすることを正式に決めた。議員辞職勧告も行う。
除籍に伴う衆院の新たな勢力分野は次の通り。
自民・無所属の会２６２▽立民・無所属９６▽維新４１▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ３▽無所属５▽欠員１。
徳永氏除名を正式決定 立民
2023年07月18日18時59分
立憲民主党は１８日の常任幹事会で、徳永久志衆院議員（比例代表近畿ブロック）が提出した離党届を受理せず、除籍（除名）処分とすることを正式に決めた。議員辞職勧告も行う。
除籍に伴う衆院の新たな勢力分野は次の通り。
自民・無所属の会２６２▽立民・無所属９６▽維新４１▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ３▽無所属５▽欠員１。
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