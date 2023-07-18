ヤマハなど２回戦へ 都市対抗野球
2023年07月18日17時39分
社会人野球の第９４回都市対抗大会第５日は１８日、東京ドームで１回戦３試合が行われ、ヤマハ（浜松市）、東海理化（豊川市）が２回戦に進んだ。
ヤマハは日本製鉄鹿島（鹿嶋市）を７―３で下した。東海理化は日本製鉄かずさマジック（君津市）を６―４で破った。
東芝（川崎市）は七十七銀行（仙台市）と対戦。
ヤマハなど２回戦へ 都市対抗野球
2023年07月18日17時39分
社会人野球の第９４回都市対抗大会第５日は１８日、東京ドームで１回戦３試合が行われ、ヤマハ（浜松市）、東海理化（豊川市）が２回戦に進んだ。
ヤマハは日本製鉄鹿島（鹿嶋市）を７―３で下した。東海理化は日本製鉄かずさマジック（君津市）を６―４で破った。
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