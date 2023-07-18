【ロンドン時事】１８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、じり高で推移した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台前半に上昇した。午前９時現在は１３８円１８～２８銭と、前日午後４時比８８銭の円高・ドル安。