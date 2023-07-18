日航がドーハ線開設へ ２４年春から毎日運航
2023年07月18日16時54分
日本航空は１８日、羽田とカタールの首都ドーハを結ぶ直行便を２０２４年３月末をめどに開設すると発表した。米ボーイングの中型機「７８７―９」を使い、毎日運航する。中東エリアへの直行便は日本の航空会社として初めてで、コロナ禍から国際的な移動需要が回復する中、観光やビジネス目的での両国の往来に加え、南米方面などへの乗り継ぎ需要も取り込む狙い。
日航がドーハ線開設へ ２４年春から毎日運航
2023年07月18日16時54分
日本航空は１８日、羽田とカタールの首都ドーハを結ぶ直行便を２０２４年３月末をめどに開設すると発表した。米ボーイングの中型機「７８７―９」を使い、毎日運航する。中東エリアへの直行便は日本の航空会社として初めてで、コロナ禍から国際的な移動需要が回復する中、観光やビジネス目的での両国の往来に加え、南米方面などへの乗り継ぎ需要も取り込む狙い。
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