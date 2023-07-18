共産党の小池晃書記局長は１８日の記者会見で、閉会中もマイナンバーカードを巡るトラブルについて議論するため、岸田文雄首相も出席する衆参両院の予算委員会集中審議を開くよう求めた。小池氏は「この問題は本当に国民的な関心が高く、不安、不信が吹き上がっている」と指摘。その上で「政府からはまともな説明がされていない。国会の責任で全容を解明する必要がある」と語った。