日野自、茨城の工場停止 部品不足で１９日から２日間
2023年07月18日16時43分
日野自動車は１８日、部品の供給不足を受け、大型・中型トラックを製造する古河工場（茨城県古河市）の稼働を停止すると発表した。期間は１９、２０両日の２日間。２１日から生産を再開する見通しという。
日野自、茨城の工場停止 部品不足で１９日から２日間
2023年07月18日16時43分
日野自動車は１８日、部品の供給不足を受け、大型・中型トラックを製造する古河工場（茨城県古河市）の稼働を停止すると発表した。期間は１９、２０両日の２日間。２１日から生産を再開する見通しという。
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