パ・リーグ公示（１８日） プロ野球
2023年07月18日15時31分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・山下舜平大投手、福永奨捕手、池田陵真外野手▽ソフトバンク・東浜巨投手、嶺井博希捕手、上林誠知外野手▽楽天・藤井聖投手▽日本ハム・鈴木健矢投手（再登録は２８日以降）
パ・リーグ公示（１８日） プロ野球
2023年07月18日15時31分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・山下舜平大投手、福永奨捕手、池田陵真外野手▽ソフトバンク・東浜巨投手、嶺井博希捕手、上林誠知外野手▽楽天・藤井聖投手▽日本ハム・鈴木健矢投手（再登録は２８日以降）
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