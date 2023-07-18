ＡＳのデュエットＦＲ予選で比嘉、安永組は新ルールの厳しさを再認識した。事前に申告した演技の難易度は全組の中で最高だったが、四つの連続技が最低評価となって２０点近く減点された。比嘉は「何が原因なのかを知りたい」。安永も「正直、四つも取られてしまうなんて…」と困惑の表情を浮かべた。

デュエット種目で日本勢２２年ぶりの金メダルを獲得したＴＲでも、予選は同様に減点があって突破ぎりぎりの１２位だった。安永は「一つ一つの技を決勝でしっかりやり切りたい」と修正を誓った。