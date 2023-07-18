リニア中央新幹線
2023年07月18日15時08分
リニア中央新幹線 磁力で車体を浮かせて最高時速５００キロで走行し、東京・品川―大阪間を約１時間で結ぶ次世代高速列車。極低温に冷やして電流を流すと強い磁力を発する超電導磁石を活用している。
２０２７年の先行開業を目指す品川―名古屋間は総延長２８６キロで区間の８６％がトンネル。ＪＲ東海は総工費は７兆４００億円と見積もっている。
リニア中央新幹線
2023年07月18日15時08分
リニア中央新幹線 磁力で車体を浮かせて最高時速５００キロで走行し、東京・品川―大阪間を約１時間で結ぶ次世代高速列車。極低温に冷やして電流を流すと強い磁力を発する超電導磁石を活用している。
２０２７年の先行開業を目指す品川―名古屋間は総延長２８６キロで区間の８６％がトンネル。ＪＲ東海は総工費は７兆４００億円と見積もっている。
こんな記事も
時事ワード解説
ツルハホールディングス(07/18 17:45)
穀物輸出合意(07/18 16:13)
リニア中央新幹線(07/18 15:08)
渋滞税(07/18 05:38)
京都アニメーション放火殺人事件(07/18 05:18)
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）(07/16 16:04)
こども誰でも通園制度(07/16 16:04)
寧夏回族自治区(07/16 14:20)
電子処方箋(07/15 14:46)
代理処罰(07/15 09:20)
南阿蘇鉄道(07/15 06:19)
ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）(07/14 16:38)
難民(07/12 16:03)
海外の日本人学校(07/12 07:05)
人新世(07/12 05:30)
サーチファンド(07/11 17:15)
トランスジェンダー(07/11 15:12)
北海道南西沖地震(07/11 15:06)
静岡一家４人殺害(07/10 13:58)
日比谷公園大音楽堂(07/09 14:27)
グリーンシル・キャピタル(07/08 07:24)
レカネマブ(07/07 15:59)
安倍元首相銃撃事件(07/07 14:20)
ビール減税(07/05 18:43)
五輪談合事件(07/05 05:13)
処理水(07/04 17:36)
上海協力機構(07/04 15:03)
共振(07/04 05:21)
Ｆ３５戦闘機(07/04 05:19)
路線価(07/03 11:07)