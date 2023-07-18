リニア認可、取り消し認めず 住民らの訴え退ける―東京地裁
2023年07月18日14時21分
ＪＲ東海が申請したリニア中央新幹線の建設工事を国が認可したのは違法だとして、工事予定地の周辺住民ら約２５０人が取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は１８日、住民側の訴えを退けた。
リニア認可、取り消し認めず 住民らの訴え退ける―東京地裁
2023年07月18日14時21分
ＪＲ東海が申請したリニア中央新幹線の建設工事を国が認可したのは違法だとして、工事予定地の周辺住民ら約２５０人が取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は１８日、住民側の訴えを退けた。
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