公明党の山口那津男代表は１８日の記者会見で、８月１６～２４日にフィリピン、インドネシア、ベトナムの東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）３カ国を訪問すると発表した。今年は日ＡＳＥＡＮ友好協力５０周年に当たり、山口氏は「ＡＳＥＡＮ諸国と日本の関係性を深める大きな一歩になる」と強調した。政府要人や議会関係者との会談などを調整している。