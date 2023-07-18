ヤマダＨＤ、廃棄家電処分で共同出資会社設立 ミダックＨＤと
2023年07月18日12時35分
ヤマダホールディングス（ＨＤ）は１８日、産業廃棄物処理を手掛けるミダックホールディングス（ＨＤ）と廃棄家電の処分を行う共同出資会社設立で基本合意したと発表した。ヤマダＨＤは家電のリユースや再資源化事業の拡大を図っている。廃棄物中間処理施設や廃棄物最終処分場の運営ノウハウを持つミダックＨＤと提携し、廃棄物の増大に対応する狙いがある。
ヤマダＨＤ、廃棄家電処分で共同出資会社設立 ミダックＨＤと
2023年07月18日12時35分
ヤマダホールディングス（ＨＤ）は１８日、産業廃棄物処理を手掛けるミダックホールディングス（ＨＤ）と廃棄家電の処分を行う共同出資会社設立で基本合意したと発表した。ヤマダＨＤは家電のリユースや再資源化事業の拡大を図っている。廃棄物中間処理施設や廃棄物最終処分場の運営ノウハウを持つミダックＨＤと提携し、廃棄物の増大に対応する狙いがある。
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