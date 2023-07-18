玉木国民代表「補正予算検討を」
2023年07月18日12時05分
国民民主党の玉木雄一郎代表は１８日の記者会見で、西日本や東北などの豪雨災害の復旧支援や物価高騰対策の必要性に触れ、「補正予算編成も視野に入れた国会での対応を急ぐべきだ」と述べた。
玉木氏は、９月末に期限を迎える政府の電気代負担軽減策や燃油対策などの延長が必要だと強調。「当面は予備費での対応だと思うが、足りないなら早急に臨時国会を開き、補正編成も検討すべきだ」と求めた。
玉木国民代表「補正予算検討を」
2023年07月18日12時05分
国民民主党の玉木雄一郎代表は１８日の記者会見で、西日本や東北などの豪雨災害の復旧支援や物価高騰対策の必要性に触れ、「補正予算編成も視野に入れた国会での対応を急ぐべきだ」と述べた。
玉木氏は、９月末に期限を迎える政府の電気代負担軽減策や燃油対策などの延長が必要だと強調。「当面は予備費での対応だと思うが、足りないなら早急に臨時国会を開き、補正編成も検討すべきだ」と求めた。
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