浜田防衛相、中ロ演習に「重大な関心」
2023年07月18日11時48分
浜田靖一防衛相は１８日の記者会見で、中国国防省が日本海中部での演習にロシア軍が参加すると発表したとして、「わが国周辺での中ロ両国の軍事動向について引き続き重大な関心を持ち、情報収集・分析に努めるとともに警戒監視に万全を期していきたい」と語った。
浜田防衛相、中ロ演習に「重大な関心」
2023年07月18日11時48分
浜田靖一防衛相は１８日の記者会見で、中国国防省が日本海中部での演習にロシア軍が参加すると発表したとして、「わが国周辺での中ロ両国の軍事動向について引き続き重大な関心を持ち、情報収集・分析に努めるとともに警戒監視に万全を期していきたい」と語った。
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