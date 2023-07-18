対北朝鮮、日米韓高官協議へ ２０日に長野・軽井沢で
2023年07月18日10時53分
外務省は１８日、日米韓３カ国の北朝鮮担当高官による会合を長野県軽井沢町で２０日に開催すると発表した。北朝鮮による１２日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を踏まえ、対応を協議する。
対北朝鮮、日米韓高官協議へ ２０日に長野・軽井沢で
2023年07月18日10時53分
外務省は１８日、日米韓３カ国の北朝鮮担当高官による会合を長野県軽井沢町で２０日に開催すると発表した。北朝鮮による１２日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を踏まえ、対応を協議する。
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