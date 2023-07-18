円相場、１３８円７０～７１銭 １８日午前９時現在
2023年07月18日09時10分
１８日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円７０～７１銭と、前営業日（１３８円２２～２３銭）に比べ４８銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３８円７０～７１銭 １８日午前９時現在
2023年07月18日09時10分
１８日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円７０～７１銭と、前営業日（１３８円２２～２３銭）に比べ４８銭の円安・ドル高となった。
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