古江は１８位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月18日09時06分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１７日付で発表され、古江彩佳は前週から一つ下げて１８位だった。畑岡奈紗は１９位で変わらず、山下美夢有は２３位、笹生優花は２７位でそれぞれ一つ下げた。
１位は高真栄（韓国）で変動はなかった。 （時事）
古江は１８位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月18日09時06分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１７日付で発表され、古江彩佳は前週から一つ下げて１８位だった。畑岡奈紗は１９位で変わらず、山下美夢有は２３位、笹生優花は２７位でそれぞれ一つ下げた。
１位は高真栄（韓国）で変動はなかった。 （時事）
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