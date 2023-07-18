女子ゴルフの最新世界ランキングが１７日付で発表され、古江彩佳は前週から一つ下げて１８位だった。畑岡奈紗は１９位で変わらず、山下美夢有は２３位、笹生優花は２７位でそれぞれ一つ下げた。

１位は高真栄（韓国）で変動はなかった。 （時事）