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１８日の朝刊（都内最終版）☆１

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１８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月18日07時22分

【１面トップ】
〔朝日〕暑い教室　断熱効果てきめん　生徒協力「エアコン利く」　熱中症　屋内もリスク
〔毎日〕露、穀物輸出合意を停止　ウクライナ産「無効」
〔読売〕中古車　露へ禁輸拡大　政府方針　制裁　米欧と足並み　排気量１９００ｃｃ超対象
〔日経〕夏ボーナス最高８９．４万円　鉄道や百貨店がけん引　本社最終集計　物価高、消費に影
〔産経〕穀物合意　露が離脱　食料高加速の恐れ
〔東京〕「横倉さんに頼まれたから」　診療報酬引き上げで麻生氏　日医連側　麻生派に５０００万円献金〔医療の値段　還流する票とカネ(1)〕
【共通ニュース】
◆中国　ＧＤＰ６．３％増どまり　４～６月実質　上海封鎖の反動
◆日ＵＡＥ　脱炭素「主導」　首脳会談　サウジとも協力合意
◆クリミア大橋損壊　２人死亡　露「ウクライナが攻撃」
◆続く断水　片付け難航　知事「住宅被害、万の単位」　秋田大雨
◆山の事故、６人死亡　北アルプスの滑落などで
◆山鉾の祭列　都大路に熱気　祇園祭前祭で巡行
◆旧日本軍７３１部隊「職員表」存在　細菌戦組織　解明へ期待
◆猿之助容疑者　再逮捕へ　警視庁　父親の自殺も幇助の疑い　（続）

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