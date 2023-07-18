【１面トップ】

〔朝日〕暑い教室 断熱効果てきめん 生徒協力「エアコン利く」 熱中症 屋内もリスク

〔毎日〕露、穀物輸出合意を停止 ウクライナ産「無効」

〔読売〕中古車 露へ禁輸拡大 政府方針 制裁 米欧と足並み 排気量１９００ｃｃ超対象

〔日経〕夏ボーナス最高８９．４万円 鉄道や百貨店がけん引 本社最終集計 物価高、消費に影

〔産経〕穀物合意 露が離脱 食料高加速の恐れ

〔東京〕「横倉さんに頼まれたから」 診療報酬引き上げで麻生氏 日医連側 麻生派に５０００万円献金〔医療の値段 還流する票とカネ(1)〕

【共通ニュース】

◆中国 ＧＤＰ６．３％増どまり ４～６月実質 上海封鎖の反動

◆日ＵＡＥ 脱炭素「主導」 首脳会談 サウジとも協力合意

◆クリミア大橋損壊 ２人死亡 露「ウクライナが攻撃」

◆続く断水 片付け難航 知事「住宅被害、万の単位」 秋田大雨

◆山の事故、６人死亡 北アルプスの滑落などで

◆山鉾の祭列 都大路に熱気 祇園祭前祭で巡行

◆旧日本軍７３１部隊「職員表」存在 細菌戦組織 解明へ期待

◆猿之助容疑者 再逮捕へ 警視庁 父親の自殺も幇助の疑い （続）