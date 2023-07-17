ヤクルト３連勝 プロ野球・ヤクルト―巨人
2023年07月17日22時38分
ヤクルトが乱打戦を制し３連勝。一回に一挙６点、四回には内山が逆転満塁本塁打。七回に追い付かれたが、１０―１０の延長十回に武岡がサヨナラの適時打を放った。田口が今季初勝利。巨人は５連敗。菅野が乱調で１回持たず６失点で降板した。
ヤクルト３連勝 プロ野球・ヤクルト―巨人
2023年07月17日22時38分
ヤクルトが乱打戦を制し３連勝。一回に一挙６点、四回には内山が逆転満塁本塁打。七回に追い付かれたが、１０―１０の延長十回に武岡がサヨナラの適時打を放った。田口が今季初勝利。巨人は５連敗。菅野が乱調で１回持たず６失点で降板した。
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