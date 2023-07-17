安倍昭恵氏が台湾訪問 正副総統と面会へ
2023年07月17日20時50分
【台北時事】故安倍晋三元首相の昭恵夫人は１７日、台湾を訪問した。台湾外交部（外務省）によると、２０日まで滞在し、蔡英文総統や頼清徳副総統と面会する。外交部は「心から歓迎する」とのコメントを発表した。
安倍昭恵氏が台湾訪問 正副総統と面会へ
2023年07月17日20時50分
【台北時事】故安倍晋三元首相の昭恵夫人は１７日、台湾を訪問した。台湾外交部（外務省）によると、２０日まで滞在し、蔡英文総統や頼清徳副総統と面会する。外交部は「心から歓迎する」とのコメントを発表した。
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