楽天が逆転勝ち プロ野球・ロッテ―楽天
2023年07月17日20時34分
楽天が逆転勝ち。１―２の五回に阿部が押し出し四球を選んで追い付き、六回に小郷の２点二塁打で勝ち越した。２番手の安楽が三回途中から五回まで無失点に抑えて今季初勝利。松井裕が２３セーブ目。ロッテは好機であと一本が出なかった。
楽天が逆転勝ち プロ野球・ロッテ―楽天
2023年07月17日20時34分
楽天が逆転勝ち。１―２の五回に阿部が押し出し四球を選んで追い付き、六回に小郷の２点二塁打で勝ち越した。２番手の安楽が三回途中から五回まで無失点に抑えて今季初勝利。松井裕が２３セーブ目。ロッテは好機であと一本が出なかった。
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