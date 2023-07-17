楽天が逆転勝ち。１―２の五回に阿部が押し出し四球を選んで追い付き、六回に小郷の２点二塁打で勝ち越した。２番手の安楽が三回途中から五回まで無失点に抑えて今季初勝利。松井裕が２３セーブ目。ロッテは好機であと一本が出なかった。