円、１３８円台後半 ロンドン外為
2023年07月17日17時52分
【ロンドン時事】週明け１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台後半で推移した。午前９時現在は１３８円６１～７１銭と、前週末午後４時比１６銭の円安・ドル高。
円、１３８円台後半 ロンドン外為
2023年07月17日17時52分
【ロンドン時事】週明け１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３８円台後半で推移した。午前９時現在は１３８円６１～７１銭と、前週末午後４時比１６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル