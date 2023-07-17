木村光と支配下契約 プロ野球・ソフトバンク
2023年07月17日14時11分
ソフトバンクは１７日、木村光投手（２３）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は６８。奈良大付高、仏教大を経て、育成ドラフト３位で今季入団した右腕。
木村光と支配下契約 プロ野球・ソフトバンク
2023年07月17日14時11分
ソフトバンクは１７日、木村光投手（２３）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は６８。奈良大付高、仏教大を経て、育成ドラフト３位で今季入団した右腕。
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