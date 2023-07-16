再出世力士３人を発表 大相撲
2023年07月16日21時03分
日本相撲協会は１６日、大相撲名古屋場所の再出世力士３人を発表した。９月の秋場所から番付に加わり、序ノ口で相撲を取る。（かっこ内は出身、部屋）
城間（沖縄、尾上）小山桜（茨城、式秀）美ノ富士（青森、伊勢ケ浜）。
再出世力士３人を発表 大相撲
2023年07月16日21時03分
日本相撲協会は１６日、大相撲名古屋場所の再出世力士３人を発表した。９月の秋場所から番付に加わり、序ノ口で相撲を取る。（かっこ内は出身、部屋）
城間（沖縄、尾上）小山桜（茨城、式秀）美ノ富士（青森、伊勢ケ浜）。
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