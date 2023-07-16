中日、零封で３連勝 プロ野球・阪神―中日
2023年07月16日20時56分
中日が零封勝ちで３連勝。四回に細川の１２号ソロで先制し、七回には代打後藤の中前打で２点を加えた。メヒアは６回無失点で２勝目。マルティネスが２３セーブ目。阪神は３連敗。伊藤将は７回３失点と粘ったが、打線が３安打と沈黙した。
中日、零封で３連勝 プロ野球・阪神―中日
2023年07月16日20時56分
中日が零封勝ちで３連勝。四回に細川の１２号ソロで先制し、七回には代打後藤の中前打で２点を加えた。メヒアは６回無失点で２勝目。マルティネスが２３セーブ目。阪神は３連敗。伊藤将は７回３失点と粘ったが、打線が３安打と沈黙した。
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