日銀の植田和男総裁は１６日、大規模金融緩和の一環として実施している長短金利操作の副作用に関し、「（債券市場の）流動性の低下など機能低下が見られるが、ひと頃の金利形成の『ゆがみ』はかなり緩和されてきている」との見方を示した。訪問先のインドで先進７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議に出席した後、記者団の取材に答えた。