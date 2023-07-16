ＴＰＰ「威圧国は対象外」 中国念頭に―後藤再生相
2023年07月16日20時35分
【オークランド時事】後藤茂之経済再生担当相は１６日、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）に加入申請する国・地域について、「威圧的な対応の国・地域や、（ルールに基づく貿易といった）法令順守に的確な対応をしていないところは対象にできないことで合意した」と述べた。貿易相手国に圧力をかける中国が念頭にあるとみられる。
ＴＰＰ「威圧国は対象外」 中国念頭に―後藤再生相
2023年07月16日20時35分
【オークランド時事】後藤茂之経済再生担当相は１６日、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）に加入申請する国・地域について、「威圧的な対応の国・地域や、（ルールに基づく貿易といった）法令順守に的確な対応をしていないところは対象にできないことで合意した」と述べた。貿易相手国に圧力をかける中国が念頭にあるとみられる。
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