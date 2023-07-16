セ・リーグ公示（１６日） プロ野球
2023年07月16日16時20分
【出場選手登録】▽巨人・ウォーカー外野手▽中日・伊藤康祐外野手
【同抹消】▽巨人・ブリンソン外野手▽中日・福田永将内野手（再登録は２６日以降）
セ・リーグ公示（１６日） プロ野球
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