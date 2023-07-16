こども誰でも通園制度
2023年07月16日16時04分
こども誰でも通園制度 親の就労要件を問わず、保育所や認定こども園を時間単位で利用できる新制度。保育所などに通っていない未就園児の親が孤立するのを防ぐのが狙いで、政府の少子化対策「こども未来戦略方針」に盛り込まれた。
２０２３年度のモデル事業では、各自治体が既存の「一時預かり事業」を参考に、保育所などで実施。効果を検証した上で、２４年度に改めてモデル事業を行い、２５年度以降の全国展開を目指す。
こども誰でも通園制度
2023年07月16日16時04分
こども誰でも通園制度 親の就労要件を問わず、保育所や認定こども園を時間単位で利用できる新制度。保育所などに通っていない未就園児の親が孤立するのを防ぐのが狙いで、政府の少子化対策「こども未来戦略方針」に盛り込まれた。
２０２３年度のモデル事業では、各自治体が既存の「一時預かり事業」を参考に、保育所などで実施。効果を検証した上で、２４年度に改めてモデル事業を行い、２５年度以降の全国展開を目指す。
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