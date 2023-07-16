中国外相、動静不明３週間 新型コロナ感染？女性問題説も
2023年07月16日14時08分
【北京時事】中国の秦剛国務委員兼外相の動静が途絶えて３週間が経過し、さまざまな臆測を呼んでいる。インターネット上では、女性問題が原因で共産党中央規律検査委員会の取り調べを受けているとの情報が出回り、台湾メディアが１６日までに報道。香港紙は先に、新型コロナウイルスに感染して療養中と報じたが、いずれも真偽不明だ。
中国外相、動静不明３週間 新型コロナ感染？女性問題…
2023年07月16日14時08分
【北京時事】中国の秦剛国務委員兼外相の動静が途絶えて３週間が経過し、さまざまな臆測を呼んでいる。インターネット上では、女性問題が原因で共産党中央規律検査委員会の取り調べを受けているとの情報が出回り、台湾メディアが１６日までに報道。香港紙は先に、新型コロナウイルスに感染して療養中と報じたが、いずれも真偽不明だ。
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