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途上国の債務減免、協議加速を　世銀強化の必要性強調―米財務長…

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途上国の債務減免、協議加速を　世銀強化の必要性強調―米財務長官

2023年07月16日14時07分

　【ワシントン時事】イエレン米財務長官は１６日、インド西部のガンディナガルで記者会見し、当地で開催される２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議で、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥った南アジアのスリランカと西アフリカのガーナの債務減免に向けた協議加速を促す意向を示した。今秋までの決着を目指す。途上国支援に取り組む世界銀行など国際開発金融機関の強化の必要性も強調した。

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