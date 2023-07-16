プロ野球速報 （１６日）
2023年07月16日15時51分
＜セ＞
巨 人 － ヤクル（１８時、神宮）
広 島 － ＤｅＮ（１７時、横浜）
中 日 － 阪 神（１８時、甲子園）
＜パ＞
楽 天 － ロッテ（１８時、ゾゾマリン）
日ハム － 西 武（１８時、ベルーナドーム）
オリッ ２－１ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１６日）
2023年07月16日15時51分
＜セ＞
巨 人 － ヤクル（１８時、神宮）
広 島 － ＤｅＮ（１７時、横浜）
中 日 － 阪 神（１８時、甲子園）
＜パ＞
楽 天 － ロッテ（１８時、ゾゾマリン）
日ハム － 西 武（１８時、ベルーナドーム）
オリッ ２－１ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
セデーニョが決勝ソロ プロ野球・ソフトバンク―オリックス(07/16 16:04)
大相撲名古屋場所・十両勝負結果 （８日目）(07/16 15:57)
プロ野球速報 （１６日）(07/16 15:51)
プロ野球速報 （１６日）(07/16 15:51)
佐藤きょうだいがＴＲ決勝 飛び込みは板橋、荒井組―世界水泳(07/16 15:44)
なでしこ、ＮＺに到着 ２２日にＷ杯初戦―サッカー(07/16 15:39)
１５日の日本選手 米大リーグ(07/16 15:37)
メッツ千賀、粘り強く 米大リーグ(07/16 15:37)
大谷、九回に３３号ソロ 吉田は９試合ぶり無安打―米大リーグ(07/16 14:37)
秋田―町田、大雨で中止 Ｊ２(07/16 12:05)
朝乃山が休場 大相撲名古屋場所(07/16 11:29)
大島が右脚肉離れ Ｊ１川崎(07/16 11:29)
川村、２３位に浮上 米男子ゴルフ(07/16 10:59)
福永、男子４００優勝 世界パラ陸上(07/16 10:59)
マイアミ、メッシ加入発表 ２５年まで、背番号１０―米サッカー(07/16 10:30)
１６日のＪ１(07/16 10:10)
安楽、リード初優勝 クライミングＷ杯(07/16 10:06)
アーセナル、ライス獲得 イングランド・サッカー(07/16 09:13)
吉田、誕生日に記録止まる 米大リーグ・レッドソックス(07/16 09:04)
小田、三木組「良さ出せず」 ウィンブルドンテニス・車いす(07/16 08:11)
ジャブール、アフリカ女子初Ｖならず ウィンブルドンテニス(07/16 07:35)
ノーシードから初頂点 ボンドロウソバ、手術乗り越え新女王―ウィンブルドンテニス(07/16 07:32)
小田、三木組は準優勝 ウィンブルドンテニス・車いす(07/16 07:29)
ボンドロウソバ、四大大会初制覇 ノーシードから初Ｖ―ウィンブルドンテニス(07/16 07:25)
手応え深めた３バック カギ握る両サイド―サッカーＷ杯・なでしこ返り咲くか（上）(07/16 07:06)
岡田、吉岡組は４位 パリ五輪テスト大会―セーリング(07/15 23:40)
ボンドロウソバ、四大大会初Ｖ ジャブール破る―ウィンブルドンテニス(07/15 23:39)
大島「対応できた」 プロ野球・中日(07/15 23:34)
阪神、九回に穴 プロ野球(07/15 23:11)
李承信、攻撃に手応え ラグビー日本代表(07/15 23:09)