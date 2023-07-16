加入申請に公平に対応 ＮＺ貿易相「ハイレベルの基準保持」―ＴＰＰ
2023年07月16日12時54分
【オークランド時事】環太平洋連携協定（ＴＰＰ）委員会議長のオコナー・ニュージーランド貿易相は１６日、記者団に対し、今後のＴＰＰ参加国拡大について「ハイレベルの基準を保つ形で進める」と強調し、中国、台湾など６カ国・地域の申請に公平に対応する考えを示した。
加入申請に公平に対応 ＮＺ貿易相「ハイレベルの基準保持」―Ｔ…
2023年07月16日12時54分
【オークランド時事】環太平洋連携協定（ＴＰＰ）委員会議長のオコナー・ニュージーランド貿易相は１６日、記者団に対し、今後のＴＰＰ参加国拡大について「ハイレベルの基準を保つ形で進める」と強調し、中国、台湾など６カ国・地域の申請に公平に対応する考えを示した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル