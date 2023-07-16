午前６時２分から同１６分まで、公邸で村田隆内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、大林正典気象庁長官。同１７分から同２１分まで、報道各社のインタビュー。同２２分、公邸発。

午前６時４３分、羽田空港着。

午前７時５分、中東３カ国歴訪のため、政府専用機でサウジアラビアに向け出発。