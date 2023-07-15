中日の大島が決勝打 プロ野球・阪神―中日
2023年07月15日22時54分
中日が競り合いを制した。２点差の九回、岡林の２点適時打で同点。延長十回２死一、二塁から大島の適時打などで２点を勝ち越した。先発の高橋宏は６回３失点。５番手の清水が３勝目。マルティネスが２２セーブ目。阪神は救援陣が崩れた。
中日の大島が決勝打 プロ野球・阪神―中日
2023年07月15日22時54分
中日が競り合いを制した。２点差の九回、岡林の２点適時打で同点。延長十回２死一、二塁から大島の適時打などで２点を勝ち越した。先発の高橋宏は６回３失点。５番手の清水が３勝目。マルティネスが２２セーブ目。阪神は救援陣が崩れた。
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