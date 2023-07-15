ＮＺが２連勝 ラグビー南半球４カ国対抗
2023年07月15日21時52分
ラグビーの南半球４カ国対抗は１５日、ニュージーランド（ＮＺ）のオークランドなどで第２戦が行われ、ＮＺが南アフリカを３５―２０で下し、２連勝とした。南アフリカは１勝１敗。９月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会１次リーグＤ組で日本と対戦するアルゼンチンは、オーストラリアに３４―３１で勝って１勝１敗。豪州は２連敗となった。 （時事）
ＮＺが２連勝 ラグビー南半球４カ国対抗
2023年07月15日21時52分
ラグビーの南半球４カ国対抗は１５日、ニュージーランド（ＮＺ）のオークランドなどで第２戦が行われ、ＮＺが南アフリカを３５―２０で下し、２連勝とした。南アフリカは１勝１敗。９月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会１次リーグＤ組で日本と対戦するアルゼンチンは、オーストラリアに３４―３１で勝って１勝１敗。豪州は２連敗となった。 （時事）
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