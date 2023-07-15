遠 藤 ―○伯桜鵬 北青鵬 ―○玉 鷲

（５―２） （５―２） （３―４） （６―１）

島津海 ―○宝富士 佐田海 ―○阿武咲

（３―４） （５―２） （１―６） （３―４）

竜 電○― 碧 山 平戸海○― 王 鵬

（３―４） （２―５） （２―５） （２―５）

武将山 ―○琴勝峰 翠富士 ―○明 生

（１―６） （３―４） （１―６） （３―４）

豪ノ山 ―○湘南海 正 代 ―○翔 猿

（５―２） （５―２） （２―５） （４―３）

琴恵光○― 大翔鵬 琴ノ若○― 錦 木

（４―３） （２―５） （５―２） （６―１）

千代翔○― 妙義龍 阿 炎 ―○若元春

（４―３） （３―４） （３―４） （５―２）

剣 翔 ―○北勝富 宇 良 ―○大栄翔

（１―６） （６―１） （４―３） （５―２）

隆の勝○― 金峰山 豊昇龍○― 朝乃山

（２―５） （４―３） （６―１） （４―３） 休場＝照富士

高 安 ―○錦富士 御嶽海○― 霧 島 貴景勝

（５―２） （４―３） （１―６） （２(2)３） 若隆景

（注）丸数字は休場数です。