大相撲名古屋場所・幕内勝負結果 （７日目）
2023年07月15日18時10分
遠 藤 ―○伯桜鵬 北青鵬 ―○玉 鷲
（５―２） （５―２） （３―４） （６―１）
島津海 ―○宝富士 佐田海 ―○阿武咲
（３―４） （５―２） （１―６） （３―４）
竜 電○― 碧 山 平戸海○― 王 鵬
（３―４） （２―５） （２―５） （２―５）
武将山 ―○琴勝峰 翠富士 ―○明 生
（１―６） （３―４） （１―６） （３―４）
豪ノ山 ―○湘南海 正 代 ―○翔 猿
（５―２） （５―２） （２―５） （４―３）
琴恵光○― 大翔鵬 琴ノ若○― 錦 木
（４―３） （２―５） （５―２） （６―１）
千代翔○― 妙義龍 阿 炎 ―○若元春
（４―３） （３―４） （３―４） （５―２）
剣 翔 ―○北勝富 宇 良 ―○大栄翔
（１―６） （６―１） （４―３） （５―２）
隆の勝○― 金峰山 豊昇龍○― 朝乃山
（２―５） （４―３） （６―１） （４―３） 休場＝照富士
高 安 ―○錦富士 御嶽海○― 霧 島 貴景勝
（５―２） （４―３） （１―６） （２(2)３） 若隆景
（注）丸数字は休場数です。