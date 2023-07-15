ＡＳのアクロバティックルーティン（ＡＲ）予選で、日本は大きなミスなく演技をまとめた。吉田は「チーム競技の一発目で重要な一戦だったが、勢いは出せた」。来年のパリ五輪でもチーム種目の一つとして実施されるＡＲで、手応えのあるスタートを切った。

昨夏の世界選手権後のルール変更で、チームに男子も参加できるようになった。佐藤陽が加わり土台の役割を担うリフトは、高さが生まれて安定感もアップ。自動車のＦ１をテーマとした迫力ある泳ぎを披露した。

秋篠宮ご夫妻も来場された。日本のファンから歓声を浴び、佐藤陽は「最初から最後まで、観客の皆さんに後押しされ、楽しく泳ぎ切ることができた」と感謝した。